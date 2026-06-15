«Φωτιές» πετούσαν οι Σουηδοί στην πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 .

Καθοριστικό ρόλο στην ευρεία νίκη της Σουηδίας έπαιξαν οι αντεπιθέσεις και η αποτελεσματικότητα στο πρέσινγκ.

Τα τέσσερα από τα πέντε γκολ που σημείωσε η Σουηδία προήλθαν μέσα από αντεπιθέσεις και την έντονη πίεση ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, στοιχεία που αποτέλεσαν βασικά «όπλα» στο παιχνίδι των Σκανδιναβών.

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