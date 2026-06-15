Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: «Φόβος και τρόμος» στις κόντρες και την πίεση ψηλά οι Σουηδοί
«Φωτιές» πετούσαν οι Σουηδοί στην πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.
Καθοριστικό ρόλο στην ευρεία νίκη της Σουηδίας έπαιξαν οι αντεπιθέσεις και η αποτελεσματικότητα στο πρέσινγκ.
Τα τέσσερα από τα πέντε γκολ που σημείωσε η Σουηδία προήλθαν μέσα από αντεπιθέσεις και την έντονη πίεση ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, στοιχεία που αποτέλεσαν βασικά «όπλα» στο παιχνίδι των Σκανδιναβών.
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