Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα της Σουηδίας με την Τυνησία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 .

Ιδανικά άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 η Σουηδία, η οποία επιβλήθηκε με το ευρύ 5-1 της Τυνησίας στο «Estadio Monterrey», στο πλαίσιο της πρεμιέρας του 6ου ομίλου.

Οι Σκανδιναβοί κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έφτασαν σε μία άνετη νίκη, αποτέλεσμα που τους έφερε μόνους στην κορυφή της βαθμολογίας, μπροστά από Ολλανδία και Ιαπωνία.

Δείτε το βίντεο: