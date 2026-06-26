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Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ξεκουράζει τα «αστέρια» της η Νορβηγία για το παιχνίδι με την Γαλλία

Την απόφαση να ξεκουράσει τα μεγάλα της αστέρια για το παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία για την τρίτη αγωνιστική του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 πήρε η Νορβηγία, έχοντας εξασφαλήσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ξεκουράζει τα «αστέρια» της η Νορβηγία για το παιχνίδι με την Γαλλία
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Έχοντας ήδη τσεκάρει το εισιτήριο για τις νοκ-άουτ αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Νορβηγία αποφάσισε να ξεκουράσει όλα τα μεγάλα της αστέρια στο αποψινό ματς με τη Γαλλία (26/6, 22:00), αφήνοντας στον πάγκο παίκτες όπως ο Χάαλαντ και ο Έντεγκαρντ.

Αν και το παιχνίδι ανάμεσα στους «Βίκινγκς» και τους «Τρικολόρ» αποτελεί το απόλυτο ντέρμπι για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του γκρουπ, το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά την παρουσία τους στους «32» (έχοντας από 6 βαθμούς) άλλαξε άρδην τα πλάνα του Στάλε Σόλμπακεν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Νορβηγία αναμένεται να παραταχθεί με εκτεταμένο rotation, προκειμένου να προστατευτούν και να πάρουν πολύτιμες ανάσες οι βασικοί ποδοσφαιριστές ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στα νοκ-άουτ.

Συγκεκριμένα, εκτός αρχικού σχήματος θα μείνουν οι: Έρλινγκ Χάαλαντ, Έντεγκαρντ, Αλεξάντερ Σέρλοθ, Αντόνιο Νούσα και Γιούλιαν Ρίερσον

Η απόφαση αυτή δείχνει ξεκάθαρα πως οι Νορβηγοί κοιτάζουν πλέον μακρύτερα στη διοργάνωση, προτιμώντας να ρισκάρουν την πρωτιά του ομίλου απέναντι στην πανίσχυρη Γαλλία.

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