Το Κατάρ χρηματοδότησε φιλάθλους για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Το Κατάρ φέρεται να χρηματοδότησε 2.000 φιλάθλους προκειμένου να βρεθούν στο Μουντιάλ.

Το Κατάρ χρηματοδότησε φιλάθλους για το Παγκόσμιο Κύπελλο!
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Παρά την απογοητευτική πορεία του Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, η διοργάνωση συνοδεύτηκε από μία ιδιαίτερη πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των φιλάθλων στις εξέδρες.

Η εθνική ομάδα του Κατάρ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων, κατακτώντας μόλις έναν βαθμό και μένοντας εκτός συνέχειας από τον 2ο όμιλο. Ωστόσο, οι αρχές της χώρας φρόντισαν να εξασφαλίσουν ισχυρή υποστήριξη για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Χρηματοδότηση για 2.000 φιλάθλους

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κατάρ χρηματοδότησε τη μετακίνηση περίπου 2.000 φιλάθλων, προσφέροντάς τους πλήρως καλυμμένο ταξίδι για την παρακολούθηση των αγώνων της εθνικής ομάδας.

Το πακέτο περιλάμβανε αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, καθώς και εισιτήρια για τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιλεγμένους φιλάθλους να στηρίξουν από κοντά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Δώρα και ξεχωριστή εμπειρία

Πέρα από την κάλυψη όλων των εξόδων, οι φίλαθλοι παρέλαβαν και ειδικό πακέτο υποδοχής, το οποίο περιελάμβανε μπλούζα της διοργάνωσης, γυαλιά ηλίου, κασκόλ και τη σημαία του Κατάρ.

Αξιοσημείωτο είναι πως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετοί από όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ στο παρελθόν ποδοσφαιρικό αγώνα από κοντά, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να αποτελεί την πρώτη τους εμπειρία στις εξέδρες.

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