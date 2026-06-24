Κλόζε για ρεκόρ Μέσι: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που ήταν ο Μέσι αυτός που το κατέρριψε»

Μετά από χρόνια στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ο Μίροσλαβ Κλόζε σχολίασε το ρεκόρ που κατέρριψε ο Λιονέλ Μέσι, αποθεώνοντας τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Ο Κλόζε αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Μουντιάλ. Από την πρώτη του συμμετοχή το 2002 μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου με τη Γερμανία το 2014, σημείωσε 16 και διατηρούσε για χρόνια την κορυφή της σχετικής λίστας. Ωστόσο, το ιστορικό του επίτευγμα πέρασε πλέον στα χέρια του Λιονέλ Μέσι.

Ο αρχηγός της Αργεντινής έφτασε τα 18 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, ξεπερνώντας την επίδοση του Κλόζε και κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης.

Ο Γερμανός θρύλος, πάντως, μόνο καλά λόγια είχε να πει για τον διάδοχό του, αναγνωρίζοντας την τεράστια αξία και τη διαχρονική προσφορά του Μέσι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις του Κλόζε:

«Ο Λιονέλ Μέσι είναι, για μένα, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Συγχαρητήρια, πρωταθλητή! Το ρεκόρ αργά ή γρήγορα θα έσπαγε και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που ήταν ο Μέσι αυτός που το κατέρριψε».

Οι πρώτοι της λίστας:

1) Λιονέλ Μέσι 18 γκολ

2) Μίροσλαβ Κλόζε 16 γκολ

3) Ρονάλντο Ναζάριο 15 γκολ

4) Γκερντ Μίλερ 14 γκολ

4) Κιλιάν Μπαπέ 14 γκολ