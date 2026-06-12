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Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: «Χαμόγελα» στην Αργεντινή με Μαρτίνες

Ευχάριστα νέα στην Αργεντινή με τον Μαρτίνες.

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: «Χαμόγελα» στην Αργεντινή με Μαρτίνες
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Θετικά είναι τα νέα για την εθνική Αργεντινής λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης και δείχνει έτοιμος να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας στην πρεμιέρα με την Αλγερία.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες και πλέον συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Λιονέλ Σκαλόνι για την αναμέτρηση της Τρίτης (16/6) στο Κάνσας Σίτι.

Ο «Ντίμπου» είχε τραυματιστεί στο δάχτυλο κατά την προθέρμανση της Άστον Βίλα πριν από τον τελικό του Europa League, ωστόσο επέλεξε να αγωνιστεί κανονικά και να αναβάλει οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να είναι διαθέσιμος για το Μουντιάλ. Παρότι στη συνέχεια έχασε την τελευταία αγωνιστική της Premier League, κατάφερε να επιστρέψει εγκαίρως στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας.

Ο Μαρτίνες αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σύγχρονης ιστορίας της Αργεντινής, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Η θρυλική επέμβασή του απέναντι στον Ραντάλ Κολό Μουανί στον τελικό με τη Γαλλία και οι αποκρούσεις του στη διαδικασία των πέναλτι παραμένουν από τις πιο εμβληματικές στιγμές της διοργάνωσης.

Η συμβολή του ήταν εξίσου σημαντική και στην πορεία προς το Μουντιάλ 2026, καθώς αγωνίστηκε στα 16 από τα 18 παιχνίδια των προκριματικών, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε δέκα αναμετρήσεις και βοηθώντας την «αλμπισελέστε» να εξασφαλίσει από νωρίς την πρόκρισή της.

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