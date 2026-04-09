Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Ο λόγος που έμεινε εκτός ο Μαρίν | 1.500 «κιτρινόμαυροι» οπαδοί στο Βαγιέκας
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Απριλίου 2026, 19:40
Στη θέση τους στο γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκονται σχεδόν 1.500 φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν δώσει κιτρινόμαυρο χρώμα στις εξέδρες - Προφυλάσσει τον Ραζβάν Μαρίν ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η πιο μεγάλη ευρωπαϊκή ώρα (μέχρι την επόμενη) είναι τώρα για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει (19:45) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. Μια εξ αυτών είναι η παρουσία του Πινέδα αντί του Μαρίν, ο οποίος είναι ένας από τους έξι παίκτες που βρίσκονται στο όριο καρτών.

Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να προφυλάξει τον Ρουμάνο μέσο, όχι όμως λόγω καρτών, αλλά επειδή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δέχθηκε ένα χτύπημα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο «El Campo de Fútbol de Vallecas» βρίσκονται περίπου 1.500 οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι δίνουν έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα στις εξέδρες κι όπως φωνάζουν: «Στη Φιλαδέλφεια παίζουμε, όχι στη Μαδρίτη!».

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved