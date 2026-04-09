Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Οι παίκτες που είναι στο όριο καρτών και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρεβάνς
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Απριλίου 2026, 17:10
Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Οι παίκτες που είναι στο όριο καρτών και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρεβάνς

Έξι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ βρίσκονται στο όριο καρτών και θα χάσουν τη ρεβάνς για τα προημιτελικά του Conference League, αν δεχθούν κίτρινη στον πρώτο αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η πιο μεγάλη ευρωπαϊκή ώρα (μέχρι την επόμενη) είναι τώρα για την «Ένωση», η οποία αντιμετωπίζει (19:45) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Έξι «κιτρινόμαυροι» είναι στο όριο καρτών και θα χάσουν τη ρεβάνς σε περίπτωση που δεχθούν κίτρινη το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (09/04). Ο λόγος για τους Γιόβιτς, Μάνταλο, Μαρίν, Πινέδα, Ρότα και Βίντα.

Το ίδιο ισχύει και για τη Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οποίοι έχει κι εκείνη έξι παίκτες στο όριο. Ο λόγος για τους Μπατάγια, Καμέγιο, Τσαβαρία, Λεζόν, Τρέχο και Βαλεντίν.



