Σαχτάρ – ΑΕΚ: Η μεγάλη «κιτρινόμαυρη» πρόκληση στο Λονδίνο | Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με μια απαιτητική αναμέτρηση κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, θέλοντας να κάνει το δεύτερο βήμα στη League Phase.

Μετά το 1-0 επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ταξίδεψε στο Λονδίνο με στόχο ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που διαθέτει ποιότητα και ταχύτητα στην επιθετική του γραμμή.

Το Σαχτάρ – ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2 και το MEGA

Η ΑΕΚ προέρχεται από το 3-0 επί του ΟΦΗ και συνεχίζει την προσπάθειά της να διατηρήσει τον καλό αγωνιστικό ρυθμό που απέκτησε στον πρώτο αγώνα της μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Το ζητούμενο απέναντι στους Ουκρανούς είναι να παρουσιάσει την ίδια συγκέντρωση, να περιορίσει τα επιθετικά τους όπλα και να αξιοποιήσει τις δικές της ευκαιρίες.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ», την έδρα της Τσέλσι, καθώς η Σαχτάρ αναγκάζεται να δίνει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της μακριά από την Ουκρανία λόγω του πολέμου. Η ομάδα του Αρντά Τουράν διαθέτει ταχύτητα και ποιότητα μεσοεπιθετικά, με τους Γκλέικερ Μεντόσα, Άλισον και Κάουα Ελίας να αποτελούν παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

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Για την ΑΕΚ, η αποστολή παραμένει δύσκολη, ωστόσο στην προσπάθεια της, θα έχει στο πλευρό της και τον κόσμο, ο οποίος θα δώσει έντονο «κιτρινόμαυρο» χρώμα στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, περίπου 10.000 φίλοι της «Ένωσης» αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Με εξαίρεση τον Θωμά Στρακόσα, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του. Μάλιστα, είδε τον Μπάρναμπας Βάργκα να προπονείται σε φουλ ρυθμούς στην τελευταία προπόνηση και δηλώνει ετοιμοπόλεμος για το ματς.

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Η ΑΕΚ θέλει να φύγει από το Λονδίνο με βαθμολογικό όφελος, ώστε να δώσει συνέχεια στο καλό ξεκίνημά της και να ενισχύσει τη θέση της στη League Phase, πριν πάει στο Μάντσεστερ για το πολύ δύσκολο ματς με τη Σίτι.

Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τόμπιας, Μποντάρ, Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον Γκόμες, Άλισον Σαντάνα, Οτσέρετκο, Ισάκε, Μεντόσα, Κάουα Ελίας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγιερ, Βιτάλις, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.