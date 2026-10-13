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Σαχτάρ – ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Βάργκα, μεγάλη η επιθυμία του να αγωνιστεί!

Ο Μπάρναμπας Βάργκα ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα στην τελευταία προπόνηση πριν το Σαχτάρ – ΑΕΚ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Βάργκα, μεγάλη η επιθυμία του να αγωνιστεί!
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Ο Μάρκο Νίκολιτς το είχε ουσιαστικά προαναγγείλει στη συνέντευξη Τύπου, ωστόσο πλέον είναι γεγονός.

Ο Βάργκα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, καθώς έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα της Τρίτης (13/10). Αξίζει να αναφέρουμε ότι είχε βγάλει και μεγάλο κομμάτι της τελευταίας προπόνησης στην Αθήνα. Πλέον, είναι απόφαση του Νίκολιτς αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσει, με τον Ούγγρο επιθετικό, πάντως, να υπογραμμίζει στους ανθρώπους της ΑΕΚ ότι νιώθει 100% για να βοηθήσει την ομάδα.

Ο Σέρβος προπονητής δήλωσε νωρίτερα για τον Βάργκα ότι: «Τον αγαπώ πραγματικά, είναι ένας πολύ σκληρός τύπος. Είναι μαχητής, παίκτης ομάδας και χαίρομαι πολύ που τον έχουμε στην ομάδα μας. Είπα ότι δεν θέλω να τον χρησιμοποιήσω αν δεν είναι έτοιμος. Τον χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και πρέπει να δω πόσα λεπτά μπορεί να παίξει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, αλλά είναι εδώ μαζί μας και μπορεί να παίξει στον αγώνα».

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