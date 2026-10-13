Νίκολιτς για Βάργκα: «Είναι έτοιμος να παίξει» – «Θέλουμε τη νίκη» | Όσα είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ

Με τον Μπαρνάμπας Βάργκα να τίθεται ξανά στη διάθεσή του, η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι της Τετάρτης (14/10), επιβεβαίωσε πως ο Ούγγρος επιθετικός είναι σε θέση να αγωνιστεί, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ζήτημα του χρόνου συμμετοχής του, ανάλογα με την κατάστασή του.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε, παράλληλα, στη δυσκολία της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και την ένταση στο παιχνίδι της ουκρανικής ομάδας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η «Ένωση» βρίσκεται στην Αγγλία με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη.

Τέλος, υπογράμμισε πως η παρουσία σχεδόν 10.000 φίλων της ΑΕΚ στο Λονδίνο θα δώσει στους ποδοσφαιριστές την απαραίτητη ώθηση.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

Το αρχικό σχόλιο του: «Το αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ απαιτητικό γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ θα θέλαμε να νικήσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Ξέρουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι πιθανότητές μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να δούμε τι θα γίνει. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες από τη Βραζιλία και όχι μόνο. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο και με ένταση. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους αντιπάλους. Υπάρχουν καλοί παίκτες και από τις δύο πλευρές. Γνωρίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 10.000 οπαδοί της ομάδας μας και θα μας δώσουν την ένταση που χρειαζόμαστε. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να καταφέρουμε και θέλουμε να τα δείξουμε ξανά αύριο».

Για τις εκτός έδρας νίκες της ΑΕΚ πέρυσι στην Ευρώπη: «Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Θεωρώ ότι παίξαμε καλά και εντός και εκτός έδρας. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο και απαιτητικό. Ξέρετε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο πιο χαλαρωτικό να παίζεις εκτός έδρας γιατί ίσως οι περισσότεροι δεν έχουν υψηλές προσδοκίες. Εγώ διαφωνώ σε αυτό και πιστεύω ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι ίδιες. Δεν υποτιμώ κανένα παιχνίδι. Χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, περισσότερες επιλογές, περισσότερο από όλα για να έχουμε τύχη. Πιστεύω όμως ότι αυτή η διοργάνωση μπορεί να βγάλει το καλύτερο από εμάς».

Για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργκα: «Ο Βάργκα είναι μαζί μας, θα προπονηθεί σήμερα. Τον αγαπώ πραγματικά, είναι ένας πολύ σκληρός τύπος. Είναι μαχητής, παίκτης ομάδας και χαίρομαι πολύ που τον έχουμε στην ομάδα μας. Είπα ότι δεν θέλω να τον χρησιμοποιήσω αν δεν είναι έτοιμος. Τον χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και πρέπει να δω πόσα λεπτά μπορεί να παίξει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, αλλά είναι εδώ μαζί μας και μπορεί να παίξει στον αγώνα».

Για τη Σαχτάρ και τον Ζούμπκοφ: «Είναι ένας εξαιρετικός τύπος, να τον περιμένετε. Προσπαθεί να προσαρμοστεί και τον πιστεύουμε. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε που ήταν εκεί, έχω και εγώ μερικούς φίλους στην ομάδα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα μας βοηθήσει σε αυτό το σημείο. Έχει να κάνει με το πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε και πώς έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι».

Για την υπερφόρτωση του άξονα σε μεγάλες εκτός έδρας νίκες και το αυριανό παιχνίδι: «Μπορεί να είναι ένα μέρος του πλάνου μας. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να βρούμε την κατάλληλη ενδεκάδα για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε περισσότερους χαφ από ό,τι συνήθως, αλλά πάντα ψάχνουμε τις κατάλληλες επιλογές για τη βασική ενδεκάδα και την τακτική μας».