Παναθηναϊκός: Ένας σύλλογος που ξέρει να τιμά, να σέβεται και να αναγνωρίζει

Η εικόνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν, ο ένας δίπλα στον άλλον, που χαμογελαστοί περιβάλλονται από τις κούπες που κατέκτησε η ομάδα την τελευταία τριετία, δεν είναι εικόνα «διαζυγίου».

Αν κάποιος δεν ήξερε, δε γνώριζε και απλά έβλεπε τη συγκεκριμένη φωτογραφία θα… έκοβε το κεφάλι του πως οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί. Και για να είμαστε δίκαιοι αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Ο Τούρκος τεχνικός μπορεί να μη συνεχίζει να βρίσκεται στο «τιμόνι» της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας, αλλά είναι δεδομένο ότι Αταμάν και Παναθηναϊκός θα συνεχίσουν να είναι μαζί. Ο Εργκίν Αταμάν μετά από μια τριετία στην ομάδα, μετά από μια τεράστια προσφορά στον σύλλογο θα μείνει για πάντα στην «οικογένειά» του «τριφυλλιού» ως ο άνθρωπος που αναγέννησε το τμήμα σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του. Και αυτό δε θα ξεχαστεί ποτέ. Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον τρόπο που αποφάσισε να αποχαιρετήσει τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας απέδειξε τον απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό του, την απόλυτη αναγνώριση στη δουλειά του, λέγοντας του ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσα έδωσε ο Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό.

Μία από τα ίδια και από τον ίδιο τον πολυνίκη τεχνικό. Ο Αταμάν «έκλεισε» και αυτός ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής του και της καριέρας του ζώντας στην Αθήνα, μέσα σε μια τριετία, πράγματα που δε μπορούσε να φανταστεί ποτέ. Αγαπήθηκε πολύ, αγάπησε πολύ και αυτό φάνηκε από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στο «Ελευθέριος Βεζνιέλος» μέχρι και χθες που αποχαιρέτησε όχι μόνο τον Παναθηναϊκό αλλά όλους τους Έλληνες. Ανεξαρτήτως ομάδων…

Ο Παναθηναϊκός, μέσω του «αντίο» στον Αταμάν απέδειξε και πάλι ότι για να γίνεις μεγάλη και σπουδαία ομάδα στα πέρατα του κόσμου δεν αρκούν οι τίτλοι και τα αποτελέσματα. Πρώτα απ’ όλα οφείλεις σαν ομάδα να δείχνει τον σεβασμό στους ανθρώπους που μόχθησαν, που ίδρωσαν, που πάλεψαν, που… μάτωσαν για να πάρουν την φανέλα της ομάδας και να την παραδώσουν έστω και λίγο πιο βαριά απ’ ότι ήταν από την πρώτη φορά που την πήραν στα χέρια τους.

Η σεζόν μπορεί να ήταν αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν ήρθε όπως έφυγε. Κύριος και απόλυτα επιτυχημένος. Και γι αυτό η σχέση του με τον Παναθηναϊκό θα κρατήσει για μια ζωή.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» πατάνε γκάζι για να μπορέσουν να βρουν τον επόμενο… Έστω και αν χρειαστεί να κοιτάξουν… πίσω τους για να το πετύχουν. Το θέμα είναι ότι στον Παναθηναϊκό είναι αποφασισμένοι να κάνουν ότι χρειαστεί για να πάρουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Την καλύτερη όλων.

ΥΓ1: Ονόματα ακούμε, ονόματα διαζουμε, αλλά μη δίνετε και μεγάλη βάση. Λίγο υπομονή ακόμα και όλα θα μπουν σε σειρά.