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Αταμάν: «Είμαι περήφανος που δούλεψα στον Παναθηναϊκό με την οικογένεια Γιαννακόπουλου»

Πραγματικός «κύριος» και στο «αντίο» του ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποχαιρέτησε την «οικογένεια» του Παναθηναϊκού με τον δικό του τρόπο.

Αταμάν: «Είμαι περήφανος που δούλεψα στον Παναθηναϊκό με την οικογένεια Γιαννακόπουλου»
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Παναθηναϊκός και Αταμάν δε συνεχίζουν μαζί, μιας και αυτή ήταν η κοινή απόφαση που πάρθηκε μετά τη συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Τούρκο τεχνικό.

Οι δύο πλευρές… χωρίζουν σαν φίλοι, με τον Εργκίν Αταμάν στο «αντίο» του να αποδεικνύει σε όλους για μία ακόμα φορά πως ήταν είναι και θα είναι ένας από τους πραγματικούς κυρίους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Πραγματικά πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και πραγματικά είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και με την οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Και φυσικά, είμαι χαρούμενος που έδωσα κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών, αυτά τα τρία υπέροχα Κύπελλα. Τέσσερα, τέσσερα υπέροχα Κύπελλα.

Πρώτα απ' όλα, το πρωτάθλημα της EuroLeague. Έτσι, σε όλη μου την καριέρα θα θυμάμαι αυτές τις ημέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους και την καταπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας.

Είμαι περήφανος επίσης, για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που είχα στην Ελλάδα. Όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων. Πολύ κόσμο...

Σας ευχαριστώ πολύ για τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί.

Τώρα, είναι η ώρα για μία νέα εποχή για όλους μας».

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