Γιατί στην Ελλάδα το λέμε «Μουντιάλ» και όλος ο υπόλοιπος κόσμος «Παγκόσμιο Κύπελλο»;

Έχει ξεκινήσει ήδη η συγκεκριμένη διαδικασία. Θα ανοίξουν τα γκρουπ στο WhatsApp, θα ξεκινήσουν οι προβλέψεις, άνθρωποι που θα δηλώσουν ότι «φέτος το σηκώνει η Αγγλία» και άλλοι που θα τους θυμίσουν ευγενικά τι συμβαίνει στην Αγγλία κάθε φορά που πλησιάζει σε τρόπαιο.

Εμείς, πάλι, παρότι Ελλάδα δεν υπάρχει στο κάδρο θα είμαστε ξανά εκεί για να μαζευτούμε μπροστά στην οθόνη για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Με καφέδες στις 2 τα ξημερώματα, με μάτια μισόκλειστα στη δουλειά την επόμενη μέρα και με μια μόνιμη συζήτηση γύρω από το ποιος είναι το φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ή, όπως θα το αποκαλέσουμε όλοι ανεξαιρέτως... Το Μουντιάλ.

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ όμως γιατί το λένε έτσι; Ειδικά από τη στιγμή που παντού στον κόσμο γράφεται World Cup 2026. Γιατί δεν υιοθετήσαμε το World Cup όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες; Και κυρίως γιατί κάθε τέσσερα χρόνια «μουντιαλιζόμαστε» χωρίς να έχουμε ιδέα από πού ξεκίνησε όλο αυτό;

https://www.instagram.com/reel/DZZ6p-1gbyx/

Η απάντηση μας γυρίζει αρκετές δεκαετίες πίσω

Πολύ πριν από τον Μέσι, τον Εμπαπέ και τους influencers που θα γεμίσουν τις εξέδρες στις ΗΠΑ για να ανεβάσουν stories από τα VIP, ήταν καλοκαίρι του 1962 και συγκεκριμένα στη Χιλή.

Τότε ένας νεαρός δημοσιογράφος, ο αείμνηστος Γιάννης Διακογιάννης, βρισκόταν στη διοργάνωση και έστελνε ανταποκρίσεις στην «Αθλητική Ηχώ». Σε ένα από τα κείμενά του χρησιμοποίησε τη λέξη «Μούντιαλ», εξηγώντας μάλιστα ότι έτσι αποκαλούσαν οι Χιλιανοί το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αυτό ήταν, τόσο απλά. Γιατί κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.

Η λέξη προέρχεται από το ισπανικό «Mundial», που σημαίνει «παγκόσμιος». Άλλωστε η επίσημη ονομασία της διοργάνωσης στα ισπανικά είναι «Copa Mundial de la FIFA» και εμείς οι Έλληνες με τη σειρά μας, πήραμε μια ισπανική λέξη, την αγαπήσαμε, την προσαρμόσαμε στα μέτρα μας και δεν την αφήσαμε ποτέ.

Όπως κάνουμε με πολλά πράγματα στη ζωή μας

Βοήθησε βέβαια και το γεγονός ότι για δεκαετίες ολόκληρες το Παγκόσμιο Κύπελλο ταξίδευε συχνά σε λατινόφωνες χώρες.

Μεξικό το 1970, Αργεντινή το 1978, Ισπανία το 1982, ξανά Μεξικό το 1986 και οι τηλεοράσεις γέμισαν με εικόνες από χώρες όπου η λέξη Mundial ακουγόταν παντού και δεν ήθελε και .

Τόσο πολύ μάλιστα, που κάποια στιγμή σταματήσαμε να τη θεωρούμε ξένη. Την κάναμε ελληνική και οριακά τη βάλαμε στα λεξικά. Ένας παίκτης γίνεται πλέον «μουντιαλικός» αν αγωνίζεται στη συγκεκριμένη διοργάνωση, και σίγουρα δεν είναι το μόνο παράγωγο.

Σε μια διοργάνωση που θα μας βρει ξανά ξενυχτισμένους, να συζητάμε για φαβορί, εκπλήξεις και διαιτησίες, θα διαφωνούμε σχεδόν για τα πάντα, θα συμφωνούμε σε ένα πράγμα.

Ότι κανείς δεν πρόκειται να πει:

«Τι ώρα παίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο απόψε;» Όλοι θα πούμε «Τι ώρα έχει Μουντιάλ;»

Με λίγα λόγια, μπορεί να μην ξέρεις γρι ισπανικά, να μην έχεις πάει ποτέ στη Λατινική Αμερική, αλλά τη λέξη «Μουντιάλ» θα τη χρησιμοποιείς από τότε που άρχισες να βλέπεις ποδόσφαιρο.