Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για τον τελικό του Roland Garros

H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης μας πηγαίνουν ταμείο με… ψαγμένες επιλογές από τον τελικό του Roland Garros. 

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για τον τελικό του Roland Garros
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Το Roland Garros ετοιμάζεται να στέψει νέο Πρωταθλητή, καθώς ο Ζβέρεφ κι ο Κομπόλι θα αναμετρηθούν (16:00, Eurosport, HBO Max), στον μεγάλο τελικό του Grand Slam στο Παρίσι, διεκδικώντας το πρώτο major τρόπαιο της καριέρας τους.

Όσοι επιστέφθηκαν την BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη ετοιμάζονται να πάνε ταμείο με το μακροχρόνιο της κατάκτησης του τροπαίου από τον Ζβέρεφ. Για τους υπόλοιπους έρχονται… ψαγμένες επιλογές που υπόσχονται να φέρουν «σίγουρα» κέρδη.

Η πρόταση της Κυριακής (07/06)

  • Κομπόλι - Ζβέρεφ: Ζβέρεφ με χάντικαπ -2,5 + Over 8,5 games στο 1ο σετ
  • ΑΠΟΔΟΣΗ 1,80
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