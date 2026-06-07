Roland Garros: Ζβέρεφ και Κομπόλι διεκδικούν τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας τους

Το Roland Garros ετοιμάζεται να στέψει νέο Πρωταθλητή, καθώς ο Ζβέρεφ κι ο Κομπόλι θα αναμετρηθούν (16:00, Eurosport, HBO Max), στον μεγάλο τελικό του Grand Slam στο Παρίσι, διεκδικώντας το πρώτο major τρόπαιο της καριέρας τους. Πέρα από τη δόξα, οι δύο φιναλίστ θα αγωνιστούν και για το σημαντικό χρηματικό έπαθλο της διοργάνωσης. Ο νικητής θα εισπράξει 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ηττημένος θα αποχωρήσει με 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η ευκαιρία του Ζβέρεφ

Για τον 29χρονο Γερμανό, η συγκυρία μοιάζει ιδανική. Ο Ζβέρεφ επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό του Roland Garros, έχοντας ακόμη νωπή την περσινή ήττα από τον Κάρλος Αλκαράθ, όταν έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου. Ήταν η τρίτη χαμένη ευκαιρία του σε τελικό Grand Slam, μετά το US Open του 2020 και το Australian Open του 2025.

Στη φετινή διοργάνωση παρουσιάζεται ιδιαίτερα σταθερός, έχοντας χάσει μόλις δύο σετ σε έξι αγώνες. Στην πορεία του άφησε εκτός συνέχειας, μεταξύ άλλων, τους Ραφαέλ Χοδάρ και Γιάκουμπ Μένσικ. Παράλληλα, η επιστροφή του στο ίδιο κορτ όπου το 2022 υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο απέναντι στον Ράφα Ναδάλ προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην προσπάθειά του.

Το παραμύθι του Κομπόλι

Απέναντί του θα βρεθεί η μεγάλη έκπληξη της φετινής χωμάτινης σεζόν. Ο Φλάβιο Κομπόλι ξεκίνησε τη χρονιά με πρόωρο αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του Australian Open από τον Άρθουρ Φέρι, που βρισκόταν στο Νο186 της παγκόσμιας κατάταξης. Η συνέχεια, όμως, ήταν εντυπωσιακή: κατέκτησε τον τίτλο στο Ακαπούλκο και έφτασε έως τον τελικό του Μονάχου.

Στη γερμανική πρωτεύουσα σημείωσε μία από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας του, επικρατώντας του ίδιου του Ζβέρεφ στα ημιτελικά. Ο Γερμανός πήρε τη ρεβάνς λίγες ημέρες αργότερα στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Ιταλός απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί απέναντί του σε υψηλό επίπεδο.Η πρόκριση στον τελικό του Roland Garros αποτελεί ήδη ορόσημο για τον Κομπόλι. Με την πορεία του στο Παρίσι εξασφάλισε την πρώτη είσοδο της καριέρας του στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου μπορεί να φτάσει έως και το Νο5.

Ένας νέος πρωταθλητής στο Παρίσι

Το βέβαιο είναι ότι το Roland Garros θα αποκτήσει νέο κάτοχο Grand Slam. Ο Ζβέρεφ αναζητά τη δικαίωση έπειτα από τρεις χαμένους τελικούς, ενώ ο Κομπόλι θέλει να ολοκληρώσει το εντυπωσιακό του ταξίδι στο Παρίσι με το μεγαλύτερο τρόπαιο της καριέρας του.

Η ώρα και το κανάλι

Ο τελικός των ανδρών στο Roland Garros, Κομπόλι – Ζβέρεφ είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Κυριακής (07/06). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το Eurosport και το HBO Max.