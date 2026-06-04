Pamestoixima.gr: Τρεις σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Σούπερ προσφορές* για τον νικητή, τον πρώτο σκόρερ και τα μακροχρόνια των ομίλων

Pamestoixima.gr: Τρεις σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο
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Μία εβδομάδα μας χωρίζει από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 22:00, γίνεται η πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική.

To Pamestoixima.gr έχει 3 σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο, από σήμερα έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, για τον νικητή, τον πρώτο σκόρερ και τα μακροχρόνια ομίλων.

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