Τρινκιέρι: «Χρειαζόμαστε χρόνο, κάναμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή»
Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπόσνα Σαράγεβο για την 2η αγωνιστική του EuroCup.
Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα αλλά συνειδητοποιημένος για τη δουλειά που απαιτείται στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά την επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της Μπόσνα στο Σαράγεβο για την 2η αγωνιστική του EuroCup.
Ο Ιταλός τεχνικός σημείωσε πως η ομάδα του βρίσκεται ακόμα σε στάδιο προσαρμογής, εξήρε όμως την αντίδραση των παικτών του στο φινάλε.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός
«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μπόσνα ήταν αρκετά σταθερή στο β' μέρος, αλλά εμείς καταφέραμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή.
Είμαστε μια νέα ομάδα, με νέο προπονητή, όλα είναι καινούργια, οπότε η ιστορία είναι πάντα ίδια: χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν τον έχουμε τον χρόνο, αλλά τον χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πώς πρέπει να παίζουμε μαζί.
Στο τέλος πιστεύω ότι βρήκαμε τους 5 παίκτες που μπόρεσαν να συνυπάρξουν μαζί στο παιχνίδι και πήραμε κάποια καλά ριμπάουντ».