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Τρινκιέρι: «Χρειαζόμαστε χρόνο, κάναμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή»

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπόσνα Σαράγεβο για την 2η αγωνιστική του EuroCup.

Τρινκιέρι: «Χρειαζόμαστε χρόνο, κάναμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή»
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Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα αλλά συνειδητοποιημένος για τη δουλειά που απαιτείται στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά την επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της Μπόσνα στο Σαράγεβο για την 2η αγωνιστική του EuroCup.

Ο Ιταλός τεχνικός σημείωσε πως η ομάδα του βρίσκεται ακόμα σε στάδιο προσαρμογής, εξήρε όμως την αντίδραση των παικτών του στο φινάλε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μπόσνα ήταν αρκετά σταθερή στο β' μέρος, αλλά εμείς καταφέραμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή.

Είμαστε μια νέα ομάδα, με νέο προπονητή, όλα είναι καινούργια, οπότε η ιστορία είναι πάντα ίδια: χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν τον έχουμε τον χρόνο, αλλά τον χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πώς πρέπει να παίζουμε μαζί.

Στο τέλος πιστεύω ότι βρήκαμε τους 5 παίκτες που μπόρεσαν να συνυπάρξουν μαζί στο παιχνίδι και πήραμε κάποια καλά ριμπάουντ».

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