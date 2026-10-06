Μπόσνα - ΠΑΟΚ 72-75: Οριακή νίκη στο φινάλε και 2/2 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» στο EuroCup

Τις νίκες του στο φετινό EuroCup διπλασίασε ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να δυσκολεύεται αρκετά κόντρα στη Μπόσνα, αλλά να κάμπτει στο φινάλε με 75-72 την αντίσταση των Βόσνιων, φεύγοντας με το «διπλό» από το Σαράγεβο.

Η ομάδα του Αντρεά Τρινκιέρι διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα λεπτά του παιχνιδιού και με πρωταγωνιστή τον Τζέντι Όσμαν, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και άξιο συμπαραστάτη του τον Μπριν Ταϊρί πήρε ένα πολύτιμο ροζ φύλλο αγώνα.

Οι «ασπρόμαυροι» επέβαλαν τον ρυθμό τους στο πρώτο μέρος με κινητήριο μοχλό τον Καλάθη στη δημιουργία και τους Αλεξάντερ και Όσμαν στη ρακέτα για το 35-40 του ημιχρόνου.

Η Μπόσνα αντέδρασε στην τρίτη περίοδο, προσπέρασε στο σκορ και έφτασε μέχρι το +6 (59-53), κλείνοντας το δεκάλεπτο στο υπέρ της 61-59.

Στην τελευταία περίοδο, οι επιλογές των Φόστερ και Όσμαν επανέφεραν τον «Δικέφαλο» σε θέση οδηγού. Στο θρίλερ των τελευταίων δευτερολέπτων, ο Ταϊρί ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών για το 72-75, με τους γηπεδούχους να αστοχούν σε διαδοχικά τρίποντα ισοφάρισης στην εκπνοή.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-40, 61-59, 72-75

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