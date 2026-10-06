Όσμαν: «Ήμουν απαίσιος απόψε, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα»

Αυστηρός με τον εαυτό του αλλά και προβληματισμένος από τη συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα εμφανίστηκε ο Τζέντι Όσμαν στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Παρότι ο Τούρκος άσος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του «Δικεφάλου του Βορρά» με 17 πόντους, στάθηκε στα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση ενόψει της συνέχειας, κρατώντας πάντως ως θετικό τη μαχητικότητα που έδειξε η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος φόργουορντ:

«Ήμουν απαίσιος απόψε. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είμαι περήφανος για το πως παλέψαμε στο παιχνίδι»