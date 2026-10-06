· Μπόσνια Σαράγεβο · ΠΑΟΚ

Όσμαν: «Ήμουν απαίσιος απόψε, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα»

Την αυτοκριτική του μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα Σαράγεβο έκανε ο Τζέντι Όσμαν, με τον Τούρκο φόργουορντ να εμφανίζεται προβληματισμένος για την εικόνα του, παρότι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Όσμαν: «Ήμουν απαίσιος απόψε, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυστηρός με τον εαυτό του αλλά και προβληματισμένος από τη συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα εμφανίστηκε ο Τζέντι Όσμαν στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Παρότι ο Τούρκος άσος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του «Δικεφάλου του Βορρά» με 17 πόντους, στάθηκε στα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση ενόψει της συνέχειας, κρατώντας πάντως ως θετικό τη μαχητικότητα που έδειξε η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος φόργουορντ:

«Ήμουν απαίσιος απόψε. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είμαι περήφανος για το πως παλέψαμε στο παιχνίδι»

COMMENTS
LATEST NEWS
23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην απόκτηση του Καρβαχάλ η Χετάφε

23:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Νίκη στο φινάλε για την Ισπανία με ντοπιέτα Μερίνο - Ο Κέιν «οδηγεί» την Αγγλία

23:24 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Νταβίντ Φουστέρ: Η επιστροφή ενός στρατιώτη που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός

23:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Τα highlights από την πρεμιέρα της ομάδας των Δυτικών Προαστίων στο BCL (vid)

23:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Χρειαζόμαστε χρόνο, κάναμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή»

23:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Ήμουν απαίσιος απόψε, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα»

22:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της Μπόσνα

22:46 SUPER LEAGUE 2

Superbet League 2: Ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Athens Kallithea

22:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπόσνα - ΠΑΟΚ 72-75: Οριακή νίκη στο φινάλε και 2/2 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» στο EuroCup

22:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Ζόρζε Ζεσούς είχε αθετήσει την υπόσχεσή του προς εμένα»

22:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights από την ιστορική πρώτη νίκη της Μυκόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (vid)

21:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

MZT Σκοπίων - Ηρακλής 59-64: Μεγάλη νίκη για τον «Γηραιό» και ιδανικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας