Όσμαν: «Ήμουν απαίσιος απόψε, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα»
Την αυτοκριτική του μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα Σαράγεβο έκανε ο Τζέντι Όσμαν, με τον Τούρκο φόργουορντ να εμφανίζεται προβληματισμένος για την εικόνα του, παρότι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του.
Αυστηρός με τον εαυτό του αλλά και προβληματισμένος από τη συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα εμφανίστηκε ο Τζέντι Όσμαν στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης.
Παρότι ο Τούρκος άσος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του «Δικεφάλου του Βορρά» με 17 πόντους, στάθηκε στα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση ενόψει της συνέχειας, κρατώντας πάντως ως θετικό τη μαχητικότητα που έδειξε η ομάδα του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος φόργουορντ:
«Ήμουν απαίσιος απόψε. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είμαι περήφανος για το πως παλέψαμε στο παιχνίδι»