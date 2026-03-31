DPG σε Ολυμπιακό: «Αν και δεν είπατε παρακαλώ, πάρτε τη...»
Οnsports Team 31 Μαρτίου 2026, 19:02
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά σε πανικό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαντά με τον καλύτερο τρόπο στις αστειότητές τους.

Το σκάνδαλο με την ελληνοποίηση του Τόμας Ουόκαπ και ποιον εξυπηρετούσε αυτή, είναι πλέον γνωστό σε όλη την Ελλάδα.

Ο Τεξανός γκαρντ έχει να αγωνιστεί σχεδόν δύο χρόνια με την Εθνική, η οποία πέτυχε τη μοναδική σημαντική της διάκριση τα τελευταία χρόνια χωρίς αυτόν, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

Ο Ουόκαπ πήρε το ελληνικό διαβατήριο για να παίζει με περισσότερους ξένους από το επιτρεπτό όριο ο Ολυμπιακός, λόγω έλλειψης ικανών Ελλήνων παικτών στο ρόστερ του.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει τέλος σε αυτό το σκάνδαλο και έκανε αίτηση ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Ολυμπιακός, όπως συνηθίζει, απέφυγε να τοποθετηθεί στην ουσία του θέματος και μέσα στον πανικό των ιδιοκτητών του παρουσίασε φωτογραφίες από τη μία μέρα παρουσίας των Ουόκαπ, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ στον στρατό, γράφοντας πως.... περιμένει κάτι αντίστοιχο από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με... έργα, αναδεικνύοντας το πραγματικό πρόβλημα των αδερφών Αγγελόπουλων. Το 7ο ευρωπαϊκό που κατέκτησε το 2024 στο Βερολίνο ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα δημοσίευσε μια φωτογραφία με το λάβαρο της κατάκτησης της EuroLeague στο Βερολίνο, μαζί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Αγγελόπουλο να τραβάει φωτογραφία με το κινητό του.

Το ποστ συνοδευεται από το τραγούδι «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, μού το 'κλεισες το σπίτι μου» και τη φράση: «Αν προτιμάς άλλαξε μουσική και βάλε το μέχρι τέλους ή το αγάλματα. Όλα ταιριάζουν», ενώ στο αντίστοιχο story αναφέρει: «Αν και δεν είπατε παρακαλώ, πάρτε τη».

Δείτε το post:


