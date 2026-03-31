Ο Ουόκαπ θυμήθηκε την Εθνική Ελλάδας μετά από δύο χρόνια (pic)

Πανικό έχει προκαλέσει στις τάξεις του Ολυμπιακού η αίτηση του Παναθηναϊκού για ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου στον Τόμας Ουόκαπ.

Το σκάνδαλο με την ελληνοποίηση του Τόμας Ουόκαπ και ποιον εξυπηρετούσε αυτή, είναι πλέον γνωστό σε όλη την Ελλάδα.

Ο Τεξανός γκαρντ έχει να αγωνιστεί σχεδόν δύο χρόνια με την Εθνική, η οποία πέτυχε τη μοναδική σημαντική της διάκριση τα τελευταία χρόνια χωρίς αυτόν, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

Ο Ουόκαπ πήρε το ελληνικό διαβατήριο για να παίζει με περισσότερους ξένους από το επιτρεπτό όριο ο Ολυμπιακός, λόγω έλλειψης ικανών Ελλήνων παικτών στο ρόστερ του.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει τέλος σε αυτό το σκάνδαλο και έκανε αίτηση ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ως... δια μαγείας, ο Τόμας Ουόκαπ θυμήθηκε την Εθνική Ελλάδας και έκανε ανάρτηση με τον ίδιο να φοράει τη φανέλα της. Κάτι που έχει να κάνει από τις 6 Αυγούστου 2024...

