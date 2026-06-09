NBA Finals: Ξέσπασε για τις βολές ο Μάικ Μπράουν – Έντονα παράπονα του προπονητή των Νικς

Ο εντυπωσιακός Βίκτορ Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς στη νίκη (115-111) επί των Νικς μέσα στη Νέα Υόρκη, βάζοντας «φωτιά» στη μάχη του τίτλου, καθώς το Σαν Αντόνιο μείωσε σε 2-1.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε τελικούς NBA και σε ηλικία 22 ετών και 155 ημερών, έβαλε το όνομα του δίπλα από εκείνο του θρυλικού Μάτζικ Τζόνσον.

Οι ρέφερι του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, όμως, φαίνεται ότι… ζήλεψαν τα καμώματα των διαιτητών της GBL κι έκαναν έξαλλο τον προπονητή των Νικς, Μάικ Μπράουν.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον τρίτο τελικό, ο Μπράουν ανέφερε:

«Ο κόουτς Μιτς Τζόνσον και οι Σπερς κέρδισαν τον αγώνα. Ποτέ δεν περίμενα να δω σε τελικό του ΝΒΑ μία ομάδα να παίρνει 24 βολές στο δεύτερο ημίχρονο και η άλλη 8. Δεν διαμαρτύρομαι πολύ για την διαιτησία ή την δικαιοσύνη όταν αφορά τις βολές.

Θα μειώσει τις πιθανότητές μας αν παίξουμε στο Game 4 και στο δεύτερο ημίχρονο έχουν 24 βολές και εμείς 8. Ίσως κάναμε φάουλ, αλλά και αυτοί έκαναν. Υπήρχαν ευκαιρίες να σφυριχτούν φάουλ, να προσπαθήσουν έστω να ισορροπήσουν τις βολές.

Δεν παίξαμε καλά. Το Σαν Αντόνιο έπαιξε εξαιρετικά. Θα μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα».