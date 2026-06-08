Τρεις τελικοί και 74-28 οι βολές για τους «ερυθρόλευκους»

Αυτή είναι η ισονομία που θέλει ο Ολυμπιακός, αυτό είναι το μπάσκετ που θέλει ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η διαιτησία που θέλει ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε την δεύτερη νίκη του στους τελικούς, έκανε το 2-1 και η διαιτησία συνεχίζει ακάθεκτη να υπογράφει τις αλλοιώσεις των αγώνων.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το και τέλος της αποψινής αναμέτρησης ο Ολυμπιακός μετράει συνολικά 74 βολές, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 28 και απόψε ήταν η πρώτη φορά που έφτασε διψήφιο αριθμό.

Παράλληλα είναι τρομακτικό το γεγονός πως στα δύο παιχνίδια του ΣΕΦ ο Ολυμπιακός έχει 60 βολές.