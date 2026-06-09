Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έβαλε το όνομα του δίπλα από εκείνο του θρυλικού Μάτζικ Τζόνσον, μετά την εμφάνισή του στο Game 3, Νικς – Σπερς, για τα NBA Finals .

Ο Γάλλος σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ, επίδοση που τον έβαλε σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή κατηγορία στην ιστορία των NBA Finals.

Σε ηλικία 22 ετών και 155 ημερών, ο Γουεμπανιάμα έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που καταγράφει τουλάχιστον 30 πόντους, πέντε ριμπάουντ και πέντε ασίστ σε αγώνα τελικών NBA.

Μοναδικός παίκτης που έχει πετύχει κάτι αντίστοιχο σε μικρότερη ηλικία είναι ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος το είχε καταφέρει σε ηλικία 20 ετών και 276 ημερών.