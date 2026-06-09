NBA Finals: Έντονες αποδοκιμασίες για τον Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden (vid)

Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από μεγάλη μερίδα των φιλάθλων που βρέθηκαν στο Madison Square Garden, κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού του NBA, ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και το Σαν Αντόνιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολούθησε από κοντά αγώνα τελικών του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Λίγο πριν από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ιδιαίτερα θερμή, με τους φιλάθλους να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κλίμα, ωστόσο, άλλαξε όταν οι κάμερες στράφηκαν προς τον Τραμπ και η εικόνα του προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου.

Αμέσως ακολούθησαν έντονες αποδοκιμασίες από σημαντικό μέρος του κοινού. Οι αντιδράσεις υποχώρησαν όταν στις οθόνες εμφανίστηκε η αμερικανική σημαία, ενώ το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες κατά την προβολή παικτών των Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε την αναμέτρηση από τη σουίτα του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν. Μαζί του βρίσκονταν η εγγονή του Κάι Τραμπ, ο προσωπικός του σύμβουλος Μπόρις Έπστεϊν, καθώς και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι Λι Ζέλντιν, Σον Ντάφι και Νταγκ Μπέργκουμ.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου δωδεκαλέπτου κάθισε δίπλα στον Ντόλαν, ενώ στη συνέχεια είχε συνομιλίες με τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, καθώς και με τον υποψήφιο κυβερνήτη των Ρεπουμπλικανών, Μπρους Μπλέικμαν.