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Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι δηλώσεις Οσμάν και Αταμάν ενόψει Βοσνίας

Όσα δήλωσαν οι Εργκίν Άταμαν και Τσεντί Οσμάν στη media day της Τουρκίας ενόψει του παιχνιδιού με τη Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι δηλώσεις Οσμάν και Αταμάν ενόψει Βοσνίας
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Με την ψυχολογία στα ύψη και μοναδικό στόχο να διευρύνει το αήττητο σερί της, η Εθνική Τουρκίας ρίχνεται στη μάχη του «παραθύρου» στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν έχει μπροστά του δύο αναμετρήσεις, αρχικά, στις 2 Ιουλίου, κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα (6/7) θα υποδεχθούν στην έδρα τους την Ελβετία.

Στη Media Day που έλαβε χώρα σήμερα, το κλίμα στις τάξεις της ομάδας ήταν εξαιρετικό, με τους πρωταγωνιστές να στέλνουν μήνυμα νίκης. Στους εκπροσώπους του Τύπου μίλησαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Έργκιν Άταμαν, ο Τζέντι Όσμαν, ο NBAer Άλπερεν Σενγκούν, καθώς και ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας, Χίντο Τούρκογλου.

Στις δηλώσεις του ο Όσμαν σημείωσε:

«Θα δώσουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει το τέσσερα στα τέσσερα στα προκριματικά. Θέλουμε να κλείσουμε αυτό το παράθυρο με δύο νίκες, προκειμένου να μεταφέρουμε τις νίκες μας στον επόμενο όμιλο. Για τον λόγο αυτό, οι επόμενες δύο αναμετρήσεις είναι μεγάλης σημασίας για εμάς. Πρώτα θα αντιμετωπίσουμε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Θα αγωνιστούμε εκτός έδρας εναντίον μιας ομάδας που παίζει πολύ αποτελεσματικό μπάσκετ μπροστά στο κοινό της. Αν και έχουν κάποιες ελλείψεις, μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σμίξαμε ξανά μετά το Ευρωμπάσκετ».

Από την πλευρά του o Εργκίν Αταμάν τόνισε: «Βρισκόμαστε σε ένα νέο καλοκαιρινό παράθυρο. Θα παίξουμε τα δύο τελευταία μας παιχνίδια στη φάση των ομίλων. Μέχρι στιγμής, συνεχίζουμε την πορεία μας αήττητοι, έχοντας κερδίσει και τα τέσσερα παιχνίδια μας στον όμιλο. Ιδιαίτερα οι δύο νίκες που πετύχαμε κόντρα στη Σερβία μάς έδωσαν σοβαρό πλεονέκτημα.

Μαζί με τη δεύτερη θέση που κατακτήσαμε στο Ευρωμπάσκετ, παρουσιαζόμαστε αυτή τη στιγμή ως μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όλοι οι παίκτες μας που αγωνίζονται στο NBA, στην Ευρώπη και στα πρωταθλήματά μας εντάχθηκαν στο καμπ μας με μεγάλη αυταπάρνηση. Έχουμε μπροστά μας δύο πολύ σημαντικούς αγώνες. Πρώτα θα πάμε στην έδρα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Οι ελπίδες του αντιπάλου μας για την πρώτη δυάδα συνεχίζονται και θα είναι ένας σκληρός αγώνας για τον στόχο της δεύτερης θέσης. Εξάλλου, το βοσνιακό μπάσκετ είναι μια σημαντική σχολή. Έχουν επίσης έναν έμπειρο νέο παίκτη που έφεραν από το NBA. Είχαμε κερδίσει το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με διαφορά, αλλά τώρα πηγαίνουμε εκτός έδρας με απόλυτο στόχο τη νίκη.

Στην επιστροφή μας, θα αντιμετωπίσουμε την Ελβετία στο Sinan Erdem Sports Hall στις 6 Ιουλίου. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε και αυτά τα δύο παιχνίδια, να ολοκληρώσουμε τον όμιλο με 6 στα 6 και να ανεβούμε στον επόμενο γύρο με υψηλό ηθικό. Το ότι θα βγούμε αήττητοι ή ως πρωτοπόροι του ομίλου δεν εγγυάται το Παγκόσμιο Κύπελλο. Επειδή από τον άλλον όμιλο θα έρθουν ισχυροί αντίπαλοι όπως η Ιταλία, η Λιθουανία και η Αγγλία ή η Ισλανδία».

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