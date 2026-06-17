· Σερβία

Mundobasket 2027: Με Γιόκιτς η προεπιλογή της Σερβίας για τα προκριματικά

Γνωστή έγινε η προεπιλογή της Εθνικής Σερβίας για τα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Mundobasket 2027: Με Γιόκιτς η προεπιλογή της Σερβίας για τα προκριματικά
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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνική Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, έκανε γνωστή την προεπιλογή για το τρίτο «παράθυρο» των προκριματικών του Mundobasket 2027.

Από τη λίστα ξεχωρίζει η παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος επιστρέφει στις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Παράλληλα, στην προεπιλογή βρίσκονται και οι Τρίσταν Βούκσεβιτς των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και Νίκολα Γιόβιτς των Μαϊάμι Χιτ.

Στον αντίποδα, εκτός επιλογών έμειναν οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Κάλινιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς και ο τραυματίας Βάνια Μαρίνκοβιτς.

Η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου, με τη Σερβία να δίνει φιλικό απέναντι στην Εθνική Τσεχίας στις 27/06, πριν τα επίσημα παιχνίδια των προκριματικών απέναντι στην Εθνική Ελβετίας (02/07 εκτός έδρας) και την Εθνική Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (06/07 στο Βελιγράδι).

Η προεπιλογή της Σερβίας:

Βασίλιε Μίτσιτς (Χάποελ Τελ Αβίβ), Αλέκσα Αβράμοβιτς (Dubai BC), Στέφαν Μιλιένοβιτς (Ερυθρός Αστέρας), Γιόβαν Νόβακ (Κινγκ Σετσίν), Αρίγιαν Λάκιτς (Παρτίζαν), Φίλιπ Μπάρνα (ΦΜΠ), Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας), Νίκολα Τζούρισιτς (Ερυθρός Αστέρας), Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς (Dubai BC), Ντέγιαν Νταβιντόβατς (Ερυθρός Αστέρας), Στέφαν Μομίροβ (Σπάτακ), Τρίσταν Βούκσεβιτς (Ουάσινγκτον Γουίζαρντς), Νίκολα Τανάκσοβιτς (Φουτούρε), Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ), Στραχίνια Γκαβρίλοβιτς (Ιγκοκέα), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς), Ντούσαν Ρίστιτς (Καβασάκι Μπρέιβ Θάντερς), Ούρος Πλάβτσιτς (Μπορντώ).

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