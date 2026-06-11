· Τουρκία

Με όλα τα «αστέρια» της η Τουρκία στα προκριματικά του MundoBasket 2027

Χωρίς απουσίες θα παραταχθεί η Εθνική Τουρκίας στα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Με όλα τα «αστέρια» της η Τουρκία στα προκριματικά του MundoBasket 2027
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλήρης θα είναι η Εθνική Τουρκίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, με τον Εργκίν Αταμάν να καλεί όλα τα μεγάλα ονόματα του τουρκικού μπάσκετ.

Η Τουρκία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 2 Ιουλίου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα θα επιστρέψει στην έδρα της για να υποδεχθεί την Ελβετία στο «Σινάν Ερντέμ».

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Άντεμ Μπόνα, Αλπερέν Σενγκούν, Μπερκ Ουγκουρλού, Τζέντι Όσμαν, Μελί Τουντσά, Ερτσάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Φουρκάν Κορκμάζ, Κέναν Σιπάχι, Μαλακάι Φλιν, Ονουράλπ Μπιτίμ, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Σέρτατς Σανλί, Σεμούς Χαζέρ, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Γιγκίτ Αρσλάν, Γιγκίτ Ονάν, Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημη η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029

21:16 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

21:09 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Άρχισε η γιορτή στο «Αζτέκα» με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και Μεξικάνικο πολιτισμό

21:00 MUNDIAL

Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026 - Στον πάγκο Πινέδα και Σάντσες

20:57 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι πρεμιέρες που ξεχώρισαν (Video)

20:53 ΣΠΟΡ

Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ η Έστερ Γιάσπερ

20:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Σομαλός διαιτητής που «κόπηκε» από τις ΗΠΑ, ορίστηκε να σφυρίξει τον τελικό του UEFA Super Cup

20:36 MUNDIAL

LIVE η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 πριν το Μεξικό - Ν. Αφρική

20:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκβάρντιολ: Ο εκλεκτός του Μουρίνιο για την άμυνα της Ρεάλ

19:46 MUNDOBASKET

Με όλα τα «αστέρια» της η Τουρκία στα προκριματικά του MundoBasket 2027

19:38 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Απολογήθηκε δημόσια ο βοηθός του Αταμάν

19:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Πορτέλα - Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας