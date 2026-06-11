Με όλα τα «αστέρια» της η Τουρκία στα προκριματικά του MundoBasket 2027

Πλήρης θα είναι η Εθνική Τουρκίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, με τον Εργκίν Αταμάν να καλεί όλα τα μεγάλα ονόματα του τουρκικού μπάσκετ.

Η Τουρκία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 2 Ιουλίου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα θα επιστρέψει στην έδρα της για να υποδεχθεί την Ελβετία στο «Σινάν Ερντέμ».

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Άντεμ Μπόνα, Αλπερέν Σενγκούν, Μπερκ Ουγκουρλού, Τζέντι Όσμαν, Μελί Τουντσά, Ερτσάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Φουρκάν Κορκμάζ, Κέναν Σιπάχι, Μαλακάι Φλιν, Ονουράλπ Μπιτίμ, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Σέρτατς Σανλί, Σεμούς Χαζέρ, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Γιγκίτ Αρσλάν, Γιγκίτ Ονάν, Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ.