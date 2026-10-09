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Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στην Εφές στη SUNEL Arena - Εκτός ο Χολ

Δείτε τη δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στη SUNEL Arena κόντρα στην Εφές (09/10, 21:15).

Γιάννης Χονδρός

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στην Εφές στη SUNEL Arena - Εκτός ο Χολ
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Ο Ολυμπιακός στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για την φετινή EuroLeague, φιλοξενεί στη SUNEL Arena την Αναντολού Εφές, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να αφήσουν πίσω τους την ήττα στη Μπολόνια από τη Βίρτους.

Περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στα Άνω Λιόσια, έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που επέλεξαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του για το παιχνίδι απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός θα έχει ξανά στη διάθεσή του σε ματς EuroLeague τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ από την άλλη, εκτός έμεινε ο Ντόντα Χολ, ο οποίος θυμίζουμε πως αφίχθη χθες στην Αθήνα από τις ΗΠΑ και έτσι αποφασίστηκε να πάρει τη θέση του στη δωδεκάδα ο Μπράιαντ Ντάνστον.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Παπανικολάου Βεζένκοφ, Ντόρσει, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Τζόουνς και Φουρνιέ.

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