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Αποθέωση του Παναθηναϊκού στον Γιαμπουσέλε: «Ταβάνι ο ουρανός, αλλά σίγουρα όχι για αυτόν»

Ο Παναθηναϊκός εκθείασε τον Γιαμπουσέλε για τις υψηλές του πτήσεις απέναντι στη Φενέρμπαχτσε 

Αποθέωση του Παναθηναϊκού στον Γιαμπουσέλε: «Ταβάνι ο ουρανός, αλλά σίγουρα όχι για αυτόν»
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν εξαιρετικός στην εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (92-74) στο Telekom Center Athens, με τον Γάλλο να χαρίζει την καλύτερη φάση της βραδιάς.

Ο ψηλός του Παναθηναϊκού «πέταξε» για να πιάσει τη λόμπα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και στη συνέχεια κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των Τούρκων.

Έτσι, η «Πράσινη» ΚΑΕ αποθέωσε τον Γιαμπουσέλε με μια ανάρτηση στα social media γράφοντας: “Ταβάνι ο ουρανός, αλλά σίγουρα όχι για τον Γιαμπουσέλε”.

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