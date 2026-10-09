Αποθέωση του Παναθηναϊκού στον Γιαμπουσέλε: «Ταβάνι ο ουρανός, αλλά σίγουρα όχι για αυτόν»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν εξαιρετικός στην εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (92-74) στο Telekom Center Athens, με τον Γάλλο να χαρίζει την καλύτερη φάση της βραδιάς.

Ο ψηλός του Παναθηναϊκού «πέταξε» για να πιάσει τη λόμπα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και στη συνέχεια κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των Τούρκων.

Έτσι, η «Πράσινη» ΚΑΕ αποθέωσε τον Γιαμπουσέλε με μια ανάρτηση στα social media γράφοντας: “Ταβάνι ο ουρανός, αλλά σίγουρα όχι για τον Γιαμπουσέλε”.