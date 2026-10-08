Ο Κέντρικ Ναν ψήφισε σουβλάκι! (Video)

Είναι στην Ελλάδα ήδη 3 χρόνια. Ο Κέντρικ Ναν έχει τη χώρα μας για δεύτερη πατρίδα του πλέον, καθώς αποτελεί το σπίτι του. Κάτι που απολαμβάνει τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του.

Στο πλαίσιο αυτό, στο TikTok της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, έκανε μια ξεχωριστή λίστα. Αναφορικά με την προτίμησή του στα ελληνικά φαγητά.

Όπως έδειξε με τις αντιδράσεις του, το τζατζίκι και ο μπακλαβάς είναι… στην καρδιά του, του αρέσει η φασολάδα, ενώ στην κορυφή τοποθέτησε το σουβλάκι.

Δείτε τη λίστα του Κέντρικ Ναν: