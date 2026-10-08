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«Κεκλεισμένων των θυρών» με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην Κύπρο ζητά η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Meridian Sport, η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιθυμέι τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Κύπρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να διεξαχθούν χωρίς την παρουσία κόσμου.

«Κεκλεισμένων των θυρών» με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην Κύπρο ζητά η Μακάμπι Τελ Αβίβ
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Όπως έχει ήδη γνωστό, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της στη φετινή EuroLeague στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής «Meridian Sport», η «Ομάδα του Λαού» επιθυμεί οι αγώνες κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR να διεξαχθούν δίχως την παρουσία κόσμου.

Ο λόγος πίσω από αυτή τη σκέψη των Ισραηλινών είναι αμιγώς αγωνιστικός, καθώς εκτιμούν πως πιθανή προσέλευση Ελλήνων και Κυπρίων φιλάθλων στις εξέδρες θα μετέτρεπε τα παιχνίδια σε ατμόσφαιρα... εκτός έδρας για την ομάδα του Όντετ Κάτας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ωστόσο το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει άμεσα τους διοργανωτές.

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