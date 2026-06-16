Σενάρια για επιστροφή Ρόλαντς Σμιτς στη Μπαρτσελόνα

Ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι πλέον ο Ρόλαντς Σμιτς, καθώς έλυσε τη συνεργασία του με την Αναντολού Εφές, έπειτα από δύο σεζόν παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Λετονός φόργουορντ αποχαιρέτησε την τουρκική ομάδα, η οποία με τη σειρά της τον ευχαρίστησε δημόσια για την προσφορά του, σε μια χρονιά που δεν εξελίχθηκε ιδανικά για τον σύλλογο, τόσο στην EuroLeague όσο και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Πλέον, ο 30χρονος άσος βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου βήματος της καριέρας του στην Ευρώπη, με την Μπαρτσελόνα να εμφανίζεται ως μία από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport».