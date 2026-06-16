«Σε διαπραγματεύσεις με την Εφές ο Σάριτς»

Ειλημμένη απόφαση φαίνεται πως είναι για τον Ντάριο Σάριτς η επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Κροάτης παίκτης φέρεται να έχει αποφασίσει να βάλει τέλος στην «πλούσια» καριέρα του στο ΝΒΑ και να επιστρέψει σε ευρωπαϊκά παρκέ.

Μάλιστα ο ίδιος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Εφές για να φορέσει τη φανέλα το τουρκικού συλλόγου και να αγωνιστεί και πάλι στα γήπεδα της Euroleague.

Ο Κροάτης άσος, που φέτος αγωνίστηκε για 5 ματς με τους Σακραμέντο Κινγκς, στο παρελθόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει αγωνιστεί σε Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ, Ουόριορς και Νάγκετς.