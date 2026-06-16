· Εφές Αναντόλου · Σακραμέντο Κινγκς

«Σε διαπραγματεύσεις με την Εφές ο Σάριτς»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού ο Ντάριο Σάριτς είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη και να φορέσει τη φανέλα της τουρκικής ομάδας».

«Σε διαπραγματεύσεις με την Εφές ο Σάριτς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ειλημμένη απόφαση φαίνεται πως είναι για τον Ντάριο Σάριτς η επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Κροάτης παίκτης φέρεται να έχει αποφασίσει να βάλει τέλος στην «πλούσια» καριέρα του στο ΝΒΑ και να επιστρέψει σε ευρωπαϊκά παρκέ.

Μάλιστα ο ίδιος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Εφές για να φορέσει τη φανέλα το τουρκικού συλλόγου και να αγωνιστεί και πάλι στα γήπεδα της Euroleague.

Ο Κροάτης άσος, που φέτος αγωνίστηκε για 5 ματς με τους Σακραμέντο Κινγκς, στο παρελθόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει αγωνιστεί σε Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ, Ουόριορς και Νάγκετς.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:14 BET ON

Stoiximan: Η στιγμή είναι μόνο FIFA World Cup 2026™

12:01 MVP

Οι Limp Bizkit απέδειξαν ότι παραμένουν το guilty pleasure μιας ολόκληρης γενιάς

11:53 ONSPORTS

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρεμιέρα για Γαλλία και Αργεντινή - Το πρόγραμμα της ημέρας

11:41 EUROLEAGUE

Το συγκινητικό «αντίο» του Εργκίν Αταμάν στον «αδελφό ελληνικό λαό» (vid)

11:36 EUROLEAGUE

«Σε διαπραγματεύσεις με την Εφές ο Σάριτς»

11:20 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Γιώργος Παπαλεξίου

10:54 EUROLEAGUE

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Πίτερς

10:41 MUNDIAL

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με infographics» στο Ρομάντσο

10:18 SUPER LEAGUE

«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Ουναΐ»

10:14 BET ON

Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:00 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Απέρριψε η Λέστερ την πρόταση για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν

09:49 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θετικός για Χιτ - Δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας