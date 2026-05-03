ΜακΚόλουμ: «Μεγάλο κομμάτι της Euroleague ο Γιαννακόπουλος- Δεν μπορεί να αποκλειστεί από το F4»

Υπερβολική χαρακτήρισε την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την Euroleague ο Έρικ ΜακΚόλουμ. 

Ο γκαρντ της Γαλατασαράι σχολίασε την ποινή στον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, τονίζοντας πως δεν γίνεται να τον αποκλείσει η διοργανώτρια αρχή από το Final 4 που θα διεξαχθεί στο γήπεδο που το έχει αναβαθμίσει τα τελευταία χρόνια.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ, μέσω των «Euro Insiders» και της εκπομπής «Euro McCollum Show», τοποθετήθηκε για τα playoffs της Euroleague ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό.

Ο παίκτης της τουρκικής ομάδας, στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής του, αναφέρθηκε τόσο στο 2-0 του Παναθηναϊκού στη σειρά όσο και στον Εργκίν Αταμάν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποινή του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ.

«Νομίζω ότι ήταν υπερβολική. Είναι πίσω από τη γραμματεία, ζητάει φάουλ, δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που θα έκανε ένας προπονητής. Και τον αποκλείεις επίτηδες από το Final Four γιατί ξέρεις ότι θα τελειώσει η σειρά στο ΟΑΚΑ. Και δεν θα μπορέσει να πάει στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι σαν μπουνιά στο πρόσωπο. Είναι στην πόλη του και στο γήπεδό του. Δεν είναι σωστό. Αν μπορεί να γίνει έφεση και να μεταφερθεί η ποινή για την επόμενη χρονιά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι μεγάλο κομμάτι της Euroleague. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που επενδύουν και φέρνουν παίκτες υψηλού επιπέδου, βοηθώντας το μπάσκετ. Έχουμε δει τι έχει κάνει στο ΟΑΚΑ και πώς το έχει αναβαθμίσει. Ίσως πρέπει να ελέγχει περισσότερο τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτά κάνουν το άθλημα μεγάλο. Δεν μπορείς να τον αποκλείσεις από το να είναι μέρος της ιστορίας του συλλόγου, είτε στο Final Four είτε ακόμα πιο μακριά».

