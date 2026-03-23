Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Θερμή υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)
Print Screen / X
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 23 Μαρτίου 2026, 21:35
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Θερμή υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)

Επί βοσνιακού εδάφους βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (23/03) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα της Τρίτης (24/03) με την Ντουμπάι.

Αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκαν στο Σαράγεβο για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Βοσνία ενόψει της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC, με αρκετούς οπαδούς να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο της πόλης.

Κατά την άφιξη της ομάδας, οι φίλαθλοι αποθέωσαν τόσο τους παίκτες όσο και τον Εργκίν Αταμάν, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους, δημιουργώντας ένα θερμό κλίμα υποδοχής.


Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved