Παναθηναϊκός AKTOR: Θερμή υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)
Επί βοσνιακού εδάφους βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (23/03) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα της Τρίτης (24/03) με την Ντουμπάι.
Αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος
Φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκαν στο Σαράγεβο για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους.
Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Βοσνία ενόψει της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC, με αρκετούς οπαδούς να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο της πόλης.
Κατά την άφιξη της ομάδας, οι φίλαθλοι αποθέωσαν τόσο τους παίκτες όσο και τον Εργκίν Αταμάν, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους, δημιουργώντας ένα θερμό κλίμα υποδοχής.
A warm welcome in Sarajevo ?☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/oQFMzdTkNS— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 23, 2026
