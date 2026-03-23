Γκόλεματς: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague»

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό AKTOR μίλησε ο Γιούριτσα Γκόλεματς.

Ο τεχνικός της Ντουμπάι, ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους», για την 33η αγωνιστική της Euroleague (24/3, 20:30), στάθηκε στα στοιχεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς των Ασιατών ανέφερε:

«Έχουν διαφορετική ομάδα και νέους παίκτες και έχουμε πολλούς παίκτες που επιστρέφουν από τραυματισμούς από τότε. Όπως σε κάθε παιχνίδι της Euroleague, τα βασικά είναι τα πιο σημαντικά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Θα πρέπει να παίξουμε ένα από τα καλύτερα αμυντικά μας παιχνίδια.

Πρέπει να παραμένουμε πολύ συγκεντρωμένοι ανά πάσα στιγμή, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να παίζουμε με πολλή ένταση και ενέργεια, και έτσι, μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».