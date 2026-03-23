Ρογκαβόπουλος: «Do or die το παιχνίδι»

Τεράστια είναι η σημασία του αγώνα με την Ντουμπάι για τον Παναθηναϊκό AKTOR, όπως τόνισε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προσπάθειά του για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία της EuroLeague, έχοντας μπροστά του μία ακόμη απαιτητική αναμέτρηση.

Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής, θα αντιμετωπίσει τη Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και συγκεκριμένα στη Zetra Arena, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή του αγώνα στην έδρα της αντιπάλου.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής από το αεροδρόμιο, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για τη σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης, τονίζοντας πόσο καθοριστική είναι για τη συνέχεια, ενώ στάθηκε και στα στοιχεία του παιχνιδιού της ομάδας από τα ΗΑΕ που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Παράλληλα, δεν έκρυψε την επιθυμία του να βρεθεί στο παρκέ και να βοηθήσει την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την Ντουμπάι BC: «Παίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με άφθονο ταλέντο σε όλες τις θέσεις, που αν δεν μπούμε από την αρχή με 100% συγκέντρωση και στις δύο πλευρές του γηπέδου θα δυσκολεύουμε πολύ. Είναι ένα παιχνίδι "do or die" για εμάς. Είναι μια ομάδα που κυνηγάει κι αυτή να μπει στην 10άδα, αν ηττηθούμε κινδυνεύουμε και δεν έχουμε χρόνο. Έχουν μείνει 6 παιχνίδια και πρέπει να πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε ώστε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να διεκδικήσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ».

Για τα δυνατά της σημεία: «Πιστεύω το παιχνίδια ένας εναντίον ενός. Έχουν σε όλες τις θεσεις παίκτη για να παίξουν ένας-ενας και θα δημιουργήσει ρήγματα και θα βγάλει σουτ. Έχουν πολύ καλούς σουτέρ και είναι ομάδα με up tempo παιχνίδι κι αν δεν το περιορίσουμε αυτά θα έχουμε πρόβλημα».

Για το πως είναι ο ίδιος: «Νιώθω καλά κι ανυπομονώ για το παιχνίδι. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ».