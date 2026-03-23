Euroleague: Συναντήσεις «αιωνίων» στο «Ελ. Βενιζέλος»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 23 Μαρτίου 2026, 16:50
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Euroleague: Συναντήσεις «αιωνίων» στο «Ελ. Βενιζέλος»

Συνάντηση... κορυφής στο αεροδρόμιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03), κατά την αναχώρηση των αποστολών του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού για Σαράγεβο και Βαλένθια, αντίστοιχα.

Αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Οι δύο ομάδες αναχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (23/03) για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις που έχουν να δώσουν την Τρίτη (24/03) για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει για την Βοσνία / Ερζεγοβίνη και το Σαράγεβο, όπου στις 20:30 θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι, ενώ ο Ολυμπιακός «πέταξε» για την Ισπανία και την Βαλένθια, μια και στις 21:30 θα κοντραριστεί με τις «νυχτερίδες».

Οι αποστολές των δύο «αιωνίων» αναχώρησαν με... απόσταση μιας ώρας, μια και οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν στις 17:00 και στις 18:00 «πετούσε» το «τριφύλλι». Αυτή η... συνθήκη έφερε και μερικές συναντήσεις μεταξύ των μελών των δύο ομάδων, αφού οι παίκτες του Ολυμπιακού συναντήθηκαν με μερικούς παίκτες του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR που είχαν βρεθεί νωρίτερα στο αεροδρόμιο.



