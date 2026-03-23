Αταμάν: «Δεν είναι μαζί μας ο Χολμς - Είναι θέμα και απόφαση της ομάδας πλέον»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 23 Μαρτίου 2026, 17:02
Εκτός ομάδας είναι ο Ρισόν Χολμς, όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR για το Σαράγεβο και το ματς με την Ντουμπάι. 

Ο Τούρκος προπονητής, κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR για το Σαράγεβο και τον αγώνα της Τρίτης (24/03) με την Ντουμπάι, υποστήριξε πως ο Ρίσον Χολμς δεν θα είναι πλέον στο ρόστερ για τη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς των «πράσινων» μίλησε:

Για την αλλαγή έδρας της Ντουμπάι BC: «Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Είναι θετικό που δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στο Ντουμπάι. Φυσικά θα προτιμούσα όλα να ήταν καλά στον κόσμο, να μην υπήρχε πόλεμος και όλοι οι άνθρωποι να ήταν ασφαλείς, ώστε να πηγαίναμε να παίξουμε στο Ντουμπάι. Τώρα η κατάσταση έχει έτσι. Θα παίξουμε το παιχνίδι. Η Ντουμπάι BC είναι δυνατή ομάδα και έχει φουλ ρόστερ τώρα, γιατί μέσα στη σεζόν είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Για παράδειγμα στο ματς του πρώτου γύρου στο ΟΑΚΑ είχαμε κερδίσει με πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είχαν αγωνιστεί οι Μπέικον και Μούσα. Τώρα έχουν γεμάτο ρόστερ και έχουν κερδίσει τα τελευταία, σημαντικά τους παιχνίδια. Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, όπως και όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου. Είναι σημαντικά για να ανέβουμε στις θέσεις των playoffs και να πάρουμε την καλύτερη θέση».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, ειδικά με τους Μπέικον, Μούσα, Καμπενγκέλε. Έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Μπέρτανς, ενώ ο Ράιτ είναι πολύ καλός πόιντ γκαρντ, ένας από τους καλύτερους φέτος στην Euroleague. Σίγουρα, η άμυνα θα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει μεγάλο επιθετικό potential η Ντουμπάι BC».

Για τους διαθέσιμους παίκτες και τον Χολμς: «Θα πάμε με 12 παίκτες. Για μένα δεν υπάρχουν απουσίες γιατί θα έχουμε φουλ ρόστερ. Αν ήμασταν 11, θα έλεγα για απουσίες. Είμαστε 12 και 100% έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ο Ρίσον Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό».


SUPER LEAGUE
ΔΕΑΒ: Πρόστιμο σε ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι
29 λεπτά πριν ΔΕΑΒ: Πρόστιμο σε ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι
EUROLEAGUE
Γκόλεματς: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague»
1 ώρα πριν Γκόλεματς: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague»
