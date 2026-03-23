EuroLeague: Αυτοί είναι οι διαιτητές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
Οnsports Τeam 23 Μαρτίου 2026, 10:10
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Οι «αιώνιοι» ρίχνονται στη «μάχη» της 34ης αγωνιστικής της διοργάνωσης με τη λίγκα να ανακοινώνει τους διαιτητές των αναμετρήσεων με Ντουμπάι και Βαλένθια αντίστοιχα.

Η Euroleague έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις εκτός έδρας αναμετρήσεις του Ολυμπιακού κόντρα στην Βαλένθια (21:30) και του Παναθηναϊκού στην Ντουμπάι (20:30) για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, στο Σεράγεβο, κόντρα στην Ντουμπάι θα διευθύνουν οι Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Ρόμπερτ Βυκλίτσκι (Τσεχία), ενώ του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια οι Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), Μίλος Κόλιενσιτς (Mαυροβούνιο) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

 


Πασκουάλ: «Δε θα πάρουμε άλλον παίκτη»
March Madness: Πιτίνο και Λιοτόπουλος συνεχίζουν ακάθεκτοι στους «16» (vid)
Νάναλι: «Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες της EuroLeague»
Η ΑΕΚ πέτυχε κάτι μεγαλύτερο από το +2 και το +3 πριν τα playoffs
