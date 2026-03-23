EuroLeague: Αυτοί είναι οι διαιτητές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Οι «αιώνιοι» ρίχνονται στη «μάχη» της 34 ης αγωνιστικής της διοργάνωσης με τη λίγκα να ανακοινώνει τους διαιτητές των αναμετρήσεων με Ντουμπάι και Βαλένθια αντίστοιχα.

Η Euroleague έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις εκτός έδρας αναμετρήσεις του Ολυμπιακού κόντρα στην Βαλένθια (21:30) και του Παναθηναϊκού στην Ντουμπάι (20:30) για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, στο Σεράγεβο, κόντρα στην Ντουμπάι θα διευθύνουν οι Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Ρόμπερτ Βυκλίτσκι (Τσεχία), ενώ του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια οι Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), Μίλος Κόλιενσιτς (Mαυροβούνιο) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).