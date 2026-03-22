Παναθηναϊκός AKTOR: Στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια της Αρμάνι Μιλάνο ο Βασίλης Παρθενόπουλος

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που έγινε για τα 90 χρόνια της Αρμάνι Μιλάνο.

Η Αρμάνι Μιλάνο κέρδισε με 99-87 την Σάσαρι σε ένα παιχνίδι κατά το οποίο γιόρτασε τη συμπλήρωση 90 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, με ειδική εκδήλωση στο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός AKTOR εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο, ο οποίος ήταν και ο μόνος εκπρόσωπος από τις ομάδες της Euroleague.

Εκεί βρέθηκε και η διοίκηση της Λίγκας, με τους Ντέγιαν Μποντιρόγκα και Τσους Μπουένο να δίνουν το «παρών».

