Παναθηναϊκός AKTOR: Ενοχλήσεις ο Καλαϊτζάκης, εκτός Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ - Μπήκε ο Γκριγκόνις
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 23 Μαρτίου 2026, 18:00
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Ενοχλήσεις ο Καλαϊτζάκης, εκτός Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ - Μπήκε ο Γκριγκόνις

Με προορισμό την Βοσνία και το Σαράγεβο αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει 12 παίκτες στη διάθεσή του.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο Ρισόν Χολμς έχει τεθεί εκτός ομάδας, όπως τόνισε και ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR κατά τις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας.

Παράλληλα, στην Αθήνα έμειναν ακόμα και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, με τον πρώτο να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Μάλιστα, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Αντίθετα, στην αποστολή της ομάδας είναι και πάλι ο Μάριους Γκριγκόνις, μαζί με τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνο Μήτογλου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Αταμάν: «Δεν είναι μαζί μας ο Χολμς - Είναι θέμα και απόφαση της ομάδας πλέον»

Αταμάν: «Δεν είναι μαζί μας ο Χολμς - Είναι θέμα και απόφαση της ομάδας πλέον»
EUROLEAGUE

Euroleague: Συναντήσεις «αιωνίων» στο «Ελ. Βενιζέλος»

Euroleague: Συναντήσεις «αιωνίων» στο «Ελ. Βενιζέλος»

BET
Η Novibet ανεβάζει ρυθμούς στη Βραζιλία: Νέα γραφεία 2000 τ.μ. με περισσότερους από 300 εργαζόμενους
3 λεπτά πριν Η Novibet ανεβάζει ρυθμούς στη Βραζιλία: Νέα γραφεία 2000 τ.μ. με περισσότερους από 300 εργαζόμενους
SUPER LEAGUE
ΔΕΑΒ: Πρόστιμο σε ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι
29 λεπτά πριν ΔΕΑΒ: Πρόστιμο σε ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι
BET
Instant Win από την Allwyn: Κέρδη μέχρι 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς
55 λεπτά πριν Instant Win από την Allwyn: Κέρδη μέχρι 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς
EUROLEAGUE
Γκόλεματς: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague»
1 ώρα πριν Γκόλεματς: «Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague»
