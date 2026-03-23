Παναθηναϊκός AKTOR: Ενοχλήσεις ο Καλαϊτζάκης, εκτός Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ - Μπήκε ο Γκριγκόνις

Με προορισμό την Βοσνία και το Σαράγεβο αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει 12 παίκτες στη διάθεσή του.

Αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο Ρισόν Χολμς έχει τεθεί εκτός ομάδας, όπως τόνισε και ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR κατά τις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας.

Παράλληλα, στην Αθήνα έμειναν ακόμα και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, με τον πρώτο να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Μάλιστα, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Αντίθετα, στην αποστολή της ομάδας είναι και πάλι ο Μάριους Γκριγκόνις, μαζί με τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνο Μήτογλου.