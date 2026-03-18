Ξέσπασε Τούρκος δημοσιογράφος για τη διαιτησία του Ολυμπιακού με Φενέρ - «Βολές ακόμα και με ανάσα»

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Έντονα εκνευρισμένος εμφανίστηκε Τούρκος δημοσιογράφος με τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό, εστιάζοντας κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι ρέφερι χειρίστηκαν το παιχνίδι.

Ο Μουράτ Μουραθάνογλου αναφέρθηκε στο ματς των πρωταθλητών Ευρώπης με τους «ερυθρόλευκους», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη μεγάλη διαφορά στις βολές μεταξύ των δύο ομάδων.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει 11 βολές έναντι μόλις 1 της Φενέρμπαχτσε, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και γενικότερα από την πλευρά των Τούρκων.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, με τον παίκτη της Μονακό να σχολιάζει μια φάση όπου καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ στον Τάκερ πάνω στον Πίτερς, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «απαίσιο σφύριγμα».

Ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα κανονισμών και συνθηκών του αγώνα. «Τώρα ο κανονισμός αφορά αυτόν τον αναβληθέντα αγώνα. Δεν είχαν κάνει μεταγραφές και ο Τζόουνς δεν έπαιξε ούτε τότε για αυτούς. Οπότε, υπό αυτές τις συνθήκες, ο Φουρνιέ ήταν τραυματίας εκείνη την ημέρα κι έσπασε το ρεκόρ καριέρας του. Αν πρόκειται να κάνεις κάτι, κάν’ το σωστά», είπε αρχικά ο Τούρκος δημοσιογράφος.

Για να συνεχίσει: «Ακόμα και αν ανέπνεες πάνω στους παίκτες του Ολυμπιακού, έπαιρναν φάουλ. Εκτέλεσαν 22 βολές».