Ξέσπασε Τούρκος δημοσιογράφος για τη διαιτησία του Ολυμπιακού με Φενέρ - «Βολές ακόμα και με ανάσα»
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 18 Μαρτίου 2026, 11:08
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Φενέρμπαχτσε

Ξέσπασε Τούρκος δημοσιογράφος για τη διαιτησία του Ολυμπιακού με Φενέρ - «Βολές ακόμα και με ανάσα»

Έντονα εκνευρισμένος εμφανίστηκε Τούρκος δημοσιογράφος με τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό, εστιάζοντας κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι ρέφερι χειρίστηκαν το παιχνίδι.

Ο Μουράτ Μουραθάνογλου αναφέρθηκε στο ματς των πρωταθλητών Ευρώπης με τους «ερυθρόλευκους», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη μεγάλη διαφορά στις βολές μεταξύ των δύο ομάδων.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει 11 βολές έναντι μόλις 1 της Φενέρμπαχτσε, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και γενικότερα από την πλευρά των Τούρκων.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, με τον παίκτη της Μονακό να σχολιάζει μια φάση όπου καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ στον Τάκερ πάνω στον Πίτερς, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «απαίσιο σφύριγμα».

Ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα κανονισμών και συνθηκών του αγώνα. «Τώρα ο κανονισμός αφορά αυτόν τον αναβληθέντα αγώνα. Δεν είχαν κάνει μεταγραφές και ο Τζόουνς δεν έπαιξε ούτε τότε για αυτούς. Οπότε, υπό αυτές τις συνθήκες, ο Φουρνιέ ήταν τραυματίας εκείνη την ημέρα κι έσπασε το ρεκόρ καριέρας του. Αν πρόκειται να κάνεις κάτι, κάν’ το σωστά», είπε αρχικά ο Τούρκος δημοσιογράφος.

Για να συνεχίσει: «Ακόμα και αν ανέπνεες πάνω στους παίκτες του Ολυμπιακού, έπαιρναν φάουλ. Εκτέλεσαν 22 βολές».


Μόγκουλκοτς και Χορντόφ στο ΣΕΦ

Μόγκουλκοτς και Χορντόφ στο ΣΕΦ
Προκλητικός Μπαρτζώκας σε Μπόλντουιν: «Σε αγαπάμε για αυτό που έκανες με τον Παναθηναϊκό»

Προκλητικός Μπαρτζώκας σε Μπόλντουιν: «Σε αγαπάμε για αυτό που έκανες με τον Παναθηναϊκό»
Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός: Όλη η Ευρώπη σχολιάζει τη διαιτησία στο ΣΕΦ - «Απαίσιο σφύριγμα...»

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός: Όλη η Ευρώπη σχολιάζει τη διαιτησία στο ΣΕΦ - «Απαίσιο σφύριγμα...»

