Μόγκουλκοτς και Χορντόφ στο ΣΕΦ

Μετά την νίκη επί της Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπασκόνια και η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.

Να δώσει συνέχεια στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά την νίκη επί της Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Μπασκόνια, για την 32η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η EuroLeague έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα βρεθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να διευθύνουν την αναμέτρηση.

Αυτοί θα είναι οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Σέρτζιο Σίλβα (Πορτογαλία).