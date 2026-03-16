Πένθος για τον Κέντρικ Ναν: Στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του - Πότε επιστρέφει
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 16 Μαρτίου 2026, 21:32
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Πένθος για τον Κέντρικ Ναν: Στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του - Πότε επιστρέφει

Ο Κέντρικ Ναν έλαβε ειδική άδεια από τον Παναθηναϊκό AKTOR για να μεταβεί στις ΗΠΑ και να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του - Παίζει κανονικά με τον Ερυθρό Αστέρα.

Δύσκολες ώρες για τον Κέντρικ Ναν...

Ο Αμερικανός άσος «έχασε» τη γιαγιά του κι έλαβε ειδική άδεια από τον Παναθηναϊκό για να παρευρεθεί στην κηδεία της, στις ΗΠΑ.

Ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να επιστρέψει την Πέμπτη (19/3) για να συμμετάσχει στη τελευταία προπόνηση των «πράσινων» πριν από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Με δημοσίευση στα social media ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε για το δυσάρεστο γεγονός και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της γιαγιάς του Αμερικανού παίκτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του.

Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα».


