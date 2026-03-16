Παναθηναϊκός: Η πολύ όμορφη κίνηση του Σλούκα για τη μικρή Σίλια (vid)
Onsports team 16 Μαρτίου 2026, 14:10
Παναθηναϊκός: Η πολύ όμορφη κίνηση του Σλούκα για τη μικρή Σίλια (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έμαθε για το όνειρο της μικρής Σίλιας και φρόντισε να κάνει την επιθυμία της πραγματικότητα, στέλνοντας μια υπογεγραμμένη φανέλα, χαρίζοντας της το πιο θερμό χαμόγελο.

Η μικρή Σίλια, στο πλαίσιο του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας εξέφρασε ένα από τα όνειρα της: Να συναντήσει τον Κώστα Σλούκα και να πάρει τη φανέλα του.

Οι δρόμοι τους δεν συναντήθηκαν στο γήπεδο του Ηρακλείου της Κρήτης, όμως η επιθυμία της έφτασε στα αυτιά του αρχηγού του «τριφυλλιού» και μία υπογεγραμμένη φανέλα με την προσωπική του αφιέρωση είναι ήδη στα χέρια της Σίλιας, χαρίζοντάς της το πιο θερμό χαμόγελο!

Το ποστάρισμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Στο Allwyn Final 8 της Κρήτης, η μικρή Σίλια είχε ένα όνειρο: να συναντήσει τον Κώστα Σλούκα και να πάρει τη φανέλα του. Οι δρόμοι τους δεν συναντήθηκαν στο γήπεδο, όμως η επιθυμία της έφτασε στα αυτιά του αρχηγού μας. Μία υπογεγραμμένη φανέλα με την προσωπική του αφιέρωση είναι ήδη στα χέρια της Σίλιας, χαρίζοντάς της το πιο θερμό χαμόγελο!»

Η υπογεγραμμένη φανέλα του Κώστα Σλούκα στα χέρια της μικρής Σίλιας



