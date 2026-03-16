Ο Κέντρικ Ναν έγραψε ιστορία!

Με τους 20 πόντους που πέτυχε κόντρα στην ΑΕΚ ο Αμερικανός του «πράσινων» ξεπέρασε το φράγμα των 1000 πόντων στην καριέρα του με το τριφύλλι στο στήθος, στα παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Tο τελευταίο διάστημα ο Κέντρικ Ναν έχει αρχίσει να βρίσκει τον… καλό του εαυτό και φαίνεται σε κάθε ματς του «τριφυλλιού».

Στη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ, στο Telekom Center Athens, ο Κέντρικ Ναν ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, που ξεκόλλησε την ομάδα του και την «οδήγησε» στην νίκη με τους 28 πόντους που σκόραρε.

Και την ίδια στιγμή έγραψε ιστορία…

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» έσπασε το φράγμα των 1.000 πόντων με την φανέλα του Παναθηναϊκού στο Ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Αμερικανό σταρ του «τριφυλλιού» να το κάνει με ρεκόρ καριέρας με την «πράσινη» φανέλα στην GBL.

Ο Ναν χρειαζόταν 21 πόντους για να φτάσει τους 1000, πέτυχε 28 και πλέον είναι στους 1007 και συνεχίζει.

Σύμφωνα με Τη Stoiximan GBL:

« ➡ Οι 28 πόντοι είναι η κορυφαία επίδοση των 68 αγώνων του στο ελληνικό Πρωτάθλημα καθώς είχε 27 στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην περσινή σεζόν και άλλες δύο φορές φέτος (με το Περιστέρι Betsson εκτός και την Καρδίτσα Ιαπωνική εντός έδρας).

➡ Με τους 28 πόντους του, ο Κέντρικ Ναν έγινε ο 25ος στην ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR στη Stoiximan GBL και ο 9ος ξένος του, που έφτασε και ξεπέρασε τους 1.000».