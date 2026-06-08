Παραμένουν στον ΠΑΟΚ Περσίδης και Ομορούγι

Επί τάπητος έχει τεθεί ο σχεδιασμός του ρόστερ του ΠΑΟΚ εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με τον Αντρέα Τρινκιέρι στο τιμόνι.

Ο «Δικέφαλος» του Βορρά έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση των Φόρεστ, Μπαζίνα, Χάτζινς και Μήτρου Λόνγκ, ενώ σειρά πλέον έχουν πάρει οι ανανεώσεις.

Συγκεκριμένα, Νίκος Περσίδης και Κλίφορντ Ομορούγι θα συνεχίσουν να φορούν τα «ασπρόμαυρα» και μένουν τα τυπικά ώστε να υπάρξουν οι ανακοινώσεις.

Από τη μια ο Ομορούγι, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ μεσούσης της περσινής σεζόν, βοήθησε στα μέγιστα ώστε η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου να φτάσει μέχρι τον τελικο του FIBA Europe Cup. Σε 13 παιχνίδια στη GBL είχε κατά μέσο όρο 7.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά όπου και αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Νίκος Περσίδης από την άλλη αποτελεί σταθερά τα τελευταία δύο χρόνια στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα φόργουορντ να πραγματοποιεί ικανοποιητική σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ.